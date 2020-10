Waterfront-project krijgt verder vorm: “Alles op alles zetten om corona-achterstand in te halen” Pieterjan Neirynck

02 oktober 2020

15u46 0 Waregem De bouw van het Waterfront-project aan het Regenboogstadion in Waregem blijft goed vorderen. Vrijdagochtend kreeg het stadsbestuur een rondleiding op de indrukwekkende site, waar naast twee woontorens met 120 appartementen ook een viersterrenhotel komt.

Ontwikkelaars ION, Steenoven en Alheembouw werken aan een strak tempo door om de coronavertraging in te halen. Door de lockdown lag de werf langs de Waregemse Zuiderlaan ongeveer acht weken vertraging opgelopen. “We hebben de hele zomer doorgewerkt, maar dat volstaat niet om alle achterstand teniet te doen”, vertelt Michaël Vandaele van ION. “Voor de lockdown was het de ambitie om het hotel tegen Waregem Koerse volgend jaar (eind augustus 2021, red.) op te leveren. Nu zetten we alles op alles om deze timing zo dicht mogelijk te benaderen en de achterstand weg te werken.” Het gaat om een tweede vestiging van het bekende Kortrijkse Parkhotel, mét een hippe bar.

Geothermie

Ook de appartementsgebouwen rijzen stilaan uit de grond. Tegen begin 2023 moeten woontorens Ascot en Windsor - een knipoog naar de Britse paardenraces en dus onvermijdelijk Waregem Koerse - afgewerkt zijn. De twee torens zullen 45 meter hoog zijn en beschikken over een geothermische verwarmingsinstallatie. “De aannemer heeft 75 grondboringen aangebracht, tot 70 meter diepte, waarmee warmte aan de ondergrond wordt onttrokken. Ook voor koeling tijdens de zomer kan je een beroep doen op geothermie. Het is een duurzame manier om de binnentemperatuur te regelen”, besluit Vandaele.