Waterfront-project aan Regenboogstadion in Waregem lag maand stil: “Moeilijk in te schatten hoeveel vertraging we oplopen” Pieterjan Neirynck Peter Lanssens

24 april 2020

16u22 3 Waregem Tegen de zomer van 2022 moeten er aan de Zuiderlaan twee woontorens van maar liefst 45 meter verrijzen. Tenminste, dat is de bedoeling. Want door de coronacrisis lag de indrukwekkende werf aan het Regenboogstadion een maand stil. “Het is nog even afwachten hoeveel vertraging we precies zullen oplopen. Veel hangt af van de versoepelingen in de komende weken”, klinkt het bij de ontwikkelaars.

Momenteel is er van de woontorens Ascot en Windsor - een knipoog naar de Britse paardenraces en dus onvermijdelijk Waregem Koerse - nog niet veel te merken. Een gigantische betonnen put naast het Regenboogstadion is wel al zichtbaar. Sinds het najaar van 2019 zijn er hier dagelijks een zestigtal mensen aan de slag. Op piekmomenten loopt dat aantal op tot tachtig werknemers. Halverwege maart kwamen de werken echter bruusk tot stilstand, als gevolg van de ‘lockdown light’. En pas afgelopen maandag konden aannemer BAM Contractors en ontwikkelaars ION, Steenoven en Alheembouw de werf deels heropstarten.

Derde werfkraan

De heropstart verliep niet zonder slag of stoot. De aannemer heeft de volledige werforganisatie afgestemd op de coronamaatregelen.“Zo zijn er extra trappentorens geplaatst om eenrichtingsverkeer in te voeren en de arbeiders niet te laten kruisen op de smalle trappen”, vertelt Roel Bonte van ION. Hij neemt ons mee op sleeptouw in de werfzone en wijst op werken die momenteel stilliggen. “We zijn opgelucht dat de werken zijn hervat, maar de regels rond social distancing blokkeren sommige werkzaamheden. Aan de overzijde zou nu al een derde werfkraan moeten staan. Maar we kunnen die niet opbouwen met de nodige afstand van elkaar.”

Jammer van de vertraging, want we zaten tot nog toe altijd perfect op schema. Roel Bonte

ION en Steenoven kijken reikhalzend uit naar de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Volgen er de komende weken geen versoepelingen voor de bouwsector, dan dreigt er verder uitstel. En dat terwijl de eerste bewoners van de 120 appartementen in 2022 hun intrek moeten nemen. Het nieuwe Parkhotel zou zelfs al in de zomer van 2021 openen. “Algemeen spreekt men in de bouwsector van een vertraging van drie tot zes maanden. We hebben geen glazen bol natuurlijk, maar we hopen dat het voor Waterfront toch wat minder zal zijn. Jammer, want we zaten sinds de start van de werken perfect op schema. Maar de gezondheid van de werknemers staat boven alles”, gaat Bonte verder.

Werkbereidheid

Een verkort bouwverlof is een optie, al betekent dat geen inhaalbeweging. “Als projectontwikkelaar zijn we uiteraard vragende partij om tijdens de zomermaanden door te werken. Maar daar moet de aannemer ook achter staan. Nu, we merken op vele projecten wel een stevige werkbereidheid. Het personeel wil echt aan de slag blijven”, aldus de projectmanager. En zo belanden we terug bij de regering en de Nationale Veiligheidsraad. “Veel hangt af van de versoepelingen in de komende weken. Die zijn cruciaal”, besluit Bonte.