Waregemse zomerbars wachten bang af: “We hadden nochtans grootse plannen” Pieterjan Neirynck

28 april 2020

17u06 2 Waregem In een normale zomer zetten elk jaar twee tot drie zomerbars hun tenten op in Waregem. Maar de zomer van 2020 wordt anders, dat is nu al zeker. Waar de heropening van de horeca op 8 juni allesbehalve zeker is, tasten uitbaters van zomerbars helemaal in het duister. “Heel spijtig dat er zoveel onduidelijkheid heerst, want we hadden dit jaar grootse plannen”, klinkt het bij Bar A Côté.

Al verschillende jaren kan je terecht in de Krakeelhoek in Waregem voor een tropisch sfeertje. Op de terreinen van het in 2011 uitgebrande café A Côté opent iedere zomer toepasselijk Bar A Côté de deuren.“Toevallig wilden we dit jaar zelfs iets vroeger dan gewoonlijk de aftrap geven. Het was de bedoeling om al op 30 april de bar te openen”, vertelt Laurent Van Parys (23), die de dagelijkse leiding in handen heeft. “Midden juli zouden we dan de deuren sluiten. Uit ervaring weten we dat het voorseizoen doorgaans beter is dan de zomermaanden op zich. Vooral augustus is meestal minder: het weer durft al eens tegenvallen, veel mensen zijn op reis én er is uiteraard Waregem Koerse.”

Latere opening

Maar de Waregem Koerse Feesten zijn al geschrapt en snel een terrasje doen bij Bar A Côté zit er evenmin in. Met ‘dank’ aan het coronavirus. “We overwegen een opening later op het seizoen, als de maatregelen het toelaten", stelt Van Parys. “Heel spijtig, want er waren grootse plannen. We zouden het concept eens volledig omgooien. Vroeger op het jaar openen, toewerken naar Europees Kampioenschap voetbal, een totaal nieuwe inrichting. Dat valt grotendeels in het water”, zegt de Waregemnaar.

In de regio staat Van Parys overigens niet enkel bekend als verantwoordelijke van Bar A Côté. Samen met Maxim Declercq uit Moorsele riep hij in 2018 après-skibar Der Tiroler in het leven. Ook komende winter wil het duo al voor de derde keer de Oostenrijkse skisfeer naar Waregem brengen. “Dat hopen we toch. Als het stadsbestuur en de hogere overheden ons toelating geven, zal Der Tiroler in december en januari open zijn. We ontvingen nu al boekingen voor recepties in januari 2021. Laat ons hopen dat de coronacrisis dan achter de rug is”, blikt hij hoopvol vooruit.

Beslissing volgt

Even terug naar de zomer. Ook de andere bars wachten bang af, want de keuzes van de Nationale Veiligheidsraad en daarna het stadsbestuur zijn doorslaggevend. “We hopen binnenkort meer duidelijkheid te hebben”, klinkt het bij de organisatie van Zomerbar Waregem, die elk jaar de groenzone aan het Leiesas in Sint-Eloois-Vijve drie weken ombouwt tot een gezellige bar. En ook café Klokkenhof, dat met Klokkie’s Garden een gezinsvriendelijke zomertuin heeft, moet in eerste instantie wachten op de heropstart van de horeca. Schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V) laat weten dat de beslissing rond zomerbars nog genomen moet worden.