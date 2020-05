Waregemse studenten kunnen blokken in voormalige Biblab Pieterjan Neirynck

20 mei 2020

18u53 0 Waregem Meer en meer gemeenten voorzien studenten ook in coronatijden van aangepaste studeerlocaties. Ook Waregem doet dat, want in het voormalige Biblab kunnen 25 studenten vanaf 2 juni terecht om te blokken.

Tussen eind 2017 en begin 2019 fungeerde de oude bibliotheek aan de stadionvijvers als een experimenteel stadslaboratorium. Sindsdien staat het gebouw leeg, in afwachting van een nieuwe bestemming. Omdat de nieuwe bibliotheek door de coronacrisis nog een tijdje gesloten blijft, kiest het stadsbestuur ervoor om het oude Biblab tijdelijk om te toveren tot een bloklocatie.

“De 25 studeerplaatsen zijn voorbehouden voor studenten van de hogeschool of universiteit die thuis niet in ideale omstandigheden kunnen blokken”, zegt schepen van Jeugd en Onderwijs Jo Neirynck (CD&V). Studeren kan er dagelijks van 8 uur tot 19 uur. Geïnteresseerde studenten moeten wel verplicht reserveren voor een hele week via Facebook of via jeugd@waregem.be.