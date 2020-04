Waregemse steunmaatregelen unaniem goedgekeurd. Groen: “Maar geld moet gaan naar wie het nodig heeft” Pieterjan Neirynck

09 april 2020

De voltallige Waregemse gemeenteraad stemde dinsdagavond in met de oprichting van een noodfonds. Er komt in totaal 2,5 miljoen euro aan middelen vrij, onder meer om een Waregembon van 25 euro aan elke inwoner te geven. Alle fracties gingen akkoord, al zijn er nog twijfels. "We vinden het jammer dat er nu een groot bedrag terecht komt bij mensen die geen impact ondervinden", klinkt het bij Groen.

Het noodfonds komt er om de gezinnen, ondernemers en verenigingen te ondersteunen. Naast 1 miljoen euro voor de Waregembonnen is er 250.000 euro voorzien voor handel en economie, 250.000 euro voor verenigingen uit de vrijetijdssector, 250.000 euro voor kwetsbare gezinnen en 250.000 euro voor corona-gerelateerde uitgaven. Voorts heeft de gemeenteraad beslist dat handelszaken die een huurcontract hebben met de stad, geen huur moeten betalen. Ten slotte is er een schorsing van alle belastings- en tariefreglementen tijdens de periode van de lockdown. Zo zijn er geen controles op betalend parkeren in de centrumstraten.

Stuurgroep

“Onze fractie heeft de maatregelen mee goedgekeurd, omdat we het signaal van oppositie en meerderheid belangrijk vonden. We willen de hand aanreiken om samen initiatief te nemen”, vertelt Michiel Vandewalle (N-VA/Open Vld). De fractieleider vindt het positief dat er een stuurgroep met vertegenwoordigers van de politieke partijen komt. Die zal de praktische kant van de zaak uitwerken. “Natuurlijk hebben we enkele opmerkingen. Zo willen we vermijden dat die Waregembonnen massaal besteed worden in de supermarkten. Maar dat zijn dingen die we intern zullen bespreken”, stelt hij.

Haal de bon niet op als je hem niet nodig hebt. Of geef hem aan iemand die er nood aan heeft. Burgemeester Kurt Vanryckeghem

Gezond verstand

Oppositiepartijen sp.a en Vlaams Belang keurden het voorstel zonder meer goed. Groen had wel bedenkingen. De drie raadsleden wilden zich eerst onthouden, maar stemden in extremis toch in. Na een oproep van de burgemeester. “Het probleem situeert zich bij de manier waarop de Waregembonnen verdeeld worden. Er dreigt een groot bedrag terecht te komen bij mensen die geen echte impact ondervinden”, zegt fractieleidster Inge Vandevelde. De burgemeester rekent daarvoor op het gezond verstand van de Waregemnaar. “Haal de bon niet op als je hem niet nodig hebt. Zo kan de stad ze herverdelen onder wie het wel nodig heeft”, laat Kurt Vanryckeghem (CD&V) weten.