Waregemse moskeeën schorten vrijdaggebed op Pieterjan Neirynck

12 maart 2020

19u44 8 Waregem Door de opmars van het nieuwe coronavirus hebben de moskeeën van Waregem en Desselgem beslist om bijeenkomsten, zoals het vrijdaggebed, tijdelijk niet te laten doorgaan.

Zowel moskee Assounah uit de Nieuwstraat in Desselgem als moskee Al Azhar uit de Roger Vansteenbruggestraat in Waregem nemen het zekere voor het onzekere. “Rekening houdend met de huidige advies hebben we ervoor gekozen om het vrijdaggebed van 13 maart niet te laten plaatsvinden. Deze islamitische hoogdag die honderden personen samenbrengt in een gesloten ruimte vormt een reëel risico op besmetting”, zeggen woordvoerders Ettaibi Moulay Abdelrani (Waregem) en Youssef Errady (Desselgem) in een gemeenschappelijke mededeling. “We vragen u te bidden voor een goede gezondheid en dat de zieken snel genezen”, klinkt het nog.