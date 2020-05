Waregemse keramiste is ontgoocheld: “Overal mag je pottenbakken, behalve in onze ateliers” Pieterjan Neirynck

18 mei 2020

13u59 1 Waregem De zelfstandige keramisten in ons land zijn - op z’n zachtst gezegd - niet blij. Hoewel workshops pottenbakken bij Syntra of de kunstacademies stilaan mogen hervatten, is zoiets voor hen totaal nog niet aan de orde. Keramiste Nora Van Driessche (57) uit Waregem trekt aan de alarmbel. “Geen heropstart, zelfs geen perspectief op een datum. Geen hinderpremie. Dit is broodroof”, zegt ze.

Met haar zaak Artwork Nora heeft de Waregemse normaal de handen vol. Maar sinds het begin van de coronacrisis komen er geen bestellingen meer binnen en mag er niemand nog lessen pottenbakken volgen in haar atelier. Wekenlang heeft ze gezwegen. Nu kan ze het niet meer aanzien. “De ene versoepeling na de andere. Geen woord over keramisten en andere kunstenaars”, vertelt ze namens veel zelfstandige collega’s. “Zoals het er nu uitziet moeten we zeker tot 1 juli de deuren gesloten houden, want de overheid ziet ons als een evenement. Een groot verschil met Nederland, waar keramisten op 1 juni weer aan de slag mogen.”

Kappers die boven iemands hoofd hangen. Met 20 fietsen in groep. Een dansles. Het kan allemaal. Maar met 5 mensen pottenbakken op veilige afstand, dat niet. Nora Van Driessche

Continu handen wassen

Nora geeft een rondleiding in haar atelier. Ze is ervan overtuigd dat workshops pottenbakken en keramiek hier in veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden. “Er zijn maximaal 5 deelnemers bij een workshop. De draaischijven kunnen perfect op 2 meter van elkaar staan. Een mondmasker of een faceshield dragen, het zijn allemaal maatregelen die we perfect kunnen nemen”, zegt ze. “En handhygiëne? Wie een hele dag met klei werkt, wast zijn of haar handen wel 30 tot 40 keer. Bovendien worden alle materialen na elke les grondig gewassen en ontsmet. Ik zie het probleem echt niet”, vervolgt Nora stellig.

Geen premie

Financieel raamt Nora de gevolgen van de coronacrisis al zeker op 5.000 euro per maand. “Enkel omzetverlies, zonder alle kosten die blijven doorlopen”, voegt ze toe. “Een hinderpremie van de Vlaamse regering kregen we niet, omdat mijn winkeltje zogezegd open was, ondanks de verplichte sluiting Dat er geen enkele klant mocht langskomen, deed er niet toe. En vooral: andere zelfstandige keramisten maakten wél aanspraak op de hinderpremie. Ik noem dat natte-vingerpolitiek.” Ook het feit dat de opleidingen bij Syntra en de lessen in kunstacademies nu opnieuw mogen doorgaan, kan er bij Nora niet in. “Oneerlijke concurrentie en broodroof voor de zelfstandige keramisten. Overal mag het, behalve in onze ateliers.”