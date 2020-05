Waregemse handelaars krijgen ludieke vloerstickers voor heropening Pieterjan Neirynck

05 mei 2020

17u46 0 Waregem Ook in Waregem stomen de handelaars zich klaar voor de grote heropening van komende maandag. Het stadsbestuur, WAGSO, Winkelen in Waregem en Unizo sloegen daarom - figuurlijk - de handen in elkaar en stelden een informatiepakket samen voor alle 500 winkels. “We zijn er ons van bewust dat funkshopping er nog niet meteen inzit”, klinkt het.

Het informatiepakket bestaat uit 4 ludieke vloerstickers, een A3-affiche met veiligheidsvoorschriften en een document met praktische tips. Het stadsbestuur, het autonoom gemeentebedrijf WAGSO en de ondernemersorganisaties willen zo alle handelaars een duwtje in de rug geven. “Het moet een sobere opstart worden, zoveel is duidelijk. We willen nog geen grote herlanceringscampagne op poten zetten. Het is nu vooral belangrijk dat de handelaars opnieuw klanten ontvangen, hetzij dan op een veilige manier”, vertelt Hans Maddelein, voorzitter van Winkelen in Waregem. De vereniging staat samen met Unizo Waregem in voor de verdeling van alle pakketten.

Schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V) vult aan dat er woensdag nog bijkomende maatregelen op tafel liggen tijdens het college van burgemeester en schepenen. “Zo willen we de politie en parkeerwachters vragen om een oogje in het zeil te houden en indien nodig de mensen aanspreken op hun gedrag”, zegt hij. “Of we overwegen om een vaste wandelrichting in te voeren? Neen, Waregem is geen Antwerpen of Gent. Wat niet wegneemt dat we enkele kritieke punten in de gaten zullen houden.” Tot slot: omdat de horeca nog altijd gesloten is, zal de stad tijdelijk een toiletwagen plaatsen op de Markt.