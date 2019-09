Waregemse Gordel schenkt 6.000 euro aan vzw Oigo Peter Lanssens

23 september 2019

10u41 4 Waregem De organisatoren van de Waregemse Gordel, het fiets- en wandelevenement lokte 2.200 deelnemers op zondag 14 juli, schenken 6.000 euro aan Oigo. De vzw Opgeven Is Geen Optie (Oigo) zet zich in om het comfort van kankerpatiënten te verbeteren. Het geld gaat concreet naar het verder inrichten van een ruimte voor schoonheidsverzorging van kankerpatiënten, in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis in Waregem.

“Er is daar al zo’n ruimte, maar de huidige capaciteit is onvoldoende om alle patiënten te behandelen”, zeggen Rik Verhaeghe van de Waregemse Gordel en Danny De Vogelaere van Oigo. De cheque werd overhandigd tijdens een danketentje voor de meer dan zeventig vrijwilligers van de Waregemse Gordel, op vrijdag 13 september. Twee dagen later was er de achtste editie van ‘wandelen voor Oigo’, met start en aankomst in OC De Coorenaar in Desselgem. Er waren 480 deelnemers. De tocht in een organisatie van vzw Over The Rainbow - met als stuwende krachten Els Rigole, Marleen Deluycker en Kimberly De Frene - bracht nog eens 5.000 euro voor Oigo in het laatje.