Waregemse Gordel organiseert alternatieve wandel- en fietstocht Pieterjan Neirynck

18 juni 2020

09u42 0 Waregem De organisatie van de door de coronacrisis geschrapte Waregemse Gordel wil haar trouwe fans niet in de kou laten staan. Er komt daarom een alternatieve editie, gespreid over anderhalve week.

Tussen woensdag 1 juli en zondag 12 juli - de dag waarop de 19de editie had moeten doorgaan - kan iedereen vrij deelnemen aan een uitgepijlde fietstocht van 30 kilometer of een bewegwijzerde wandeltocht van 6 kilometer. “Je kan dit individueel of in je bubbel doen, maar in ieder geval volgens de geldende coronamaatregelen”, zegt voorzitter Rik Verhaeghe, die er nog een wedstrijd aan verbindt. Onderweg kan je namelijk Gordel-mascotte Gorbie enkele keren tegenkomen. “Met de letters die hij toont, kan je een woord vervolledigen op het deelnameformulier. Zo maak je kans op een mooi prijzenpakket”, aldus Verhaeghe. De wegbeschrijving en het deelnameformulier kan je gratis downloaden op de website van de Waregemse Gordel.