Waregemse gemeenteraad gaat virtueel door Pieterjan Neirynck

01 april 2020

09u50 0 Waregem De gemeenteraad van volgende dinsdag in Waregem gaat via videoconferentie door. Eerst was het plan om de vergadering achter gesloten deuren te houden, maar daar ziet men nu toch van af.

Door de coronacrisis is het niet aangewezen om met veel mensen in één ruimte te zijn. Daarom wou burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) de gemeenteraad fysiek laten samenkomen, achter gesloten deuren. Ook zouden de raadsleden op veilige afstand van elkaar zitten. Maar nu is er dus een andere oplossing, in de vorm van een videoconferentie via de applicatie Zoom. Dinsdagavond werd het systeem al getest door alle gemeenteraadsleden. De stemmingen zullen volgende week gebeuren met behulp van gekleurde bladzijden. Groen betekent ‘voor’, rood betekent ‘tegen’ en wit staat voor ‘onthouding’.

Test digitale gemeenteraad @Stad_Waregem. Volgende week voor echt 👌 pic.twitter.com/y67dC169Ep Margot Desmet(@ DesmetMargot) link