Waregemse dj trakteert bewoners woonzorgcentrum De Meers op plaatjes Pieterjan Neirynck

02 april 2020

17u52 0 Waregem De Waregemse ‘vintage dj’ de Man van Atlantis zorgde donderdagnamiddag een aangenaam ontspanningsmomentje aan woonzorgcentrum De Meers in Waregem. “Ik wilde zelf iets ondernemen. Niet enkel om de senioren te entertainen, maar ook om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken”, vertelt hij.

Hoewel alle bewoners en personeelsleden op veilige afstand - binnen - bleven, noemde de dj het een geslaagd plan. “De laatste dagen zag ik verschillende gelijkaardige initiatieven. Daarom heb ik eens contact opgenomen met De Meers. Het woonzorgcentrum heeft hier een prachtig binnenplein, waarop alle ramen uitkijken. Ideaal om plaatjes te draaien”, zegt Yoeri Steeghers (50), beter bekend onder zijn alter ego, de Man van Atlantis. “Ik heb vooral muziek uit de jaren ‘60 en ‘70 gedraaid. Maar er was natuurlijk ook plaats voor wat ambiance, zo zijn ‘You Never Walk Alone’ en ‘Laat De Zon In Je Hart’ de revue gepasseerd.”

30 jaar bezig

De Man van Atlantis ondervindt trouwens zelf ook gevolgen van de coronacrisis. “Er stonden de komende weken heel wat feesten op de planning, die nu geannuleerd of uitgesteld zijn. Normaal gezien stond ik op Nokere Koerse, maar dat kon niet doorgaan. Het is dus fijn dat ik hier nog eens wat muziek mocht draaien”, stelt Yoeri, die zo’n 50 keer per jaar optreedt met zijn discobar. “Op mijn achttiende ben ik begonnen met plaatjes draaien, en ik doe het nog altijd. Wel spijtig: zelfs mijn eigen verjaardagsfeest heb ik onlangs moeten annuleren.”

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden vind je hier.