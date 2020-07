Waregemse Colruyt-medewerkster krijgt Vlaams ereteken: “Voor haar inzet in de coronacrisis” Pieterjan Neirynck

11 juli 2020

15u23 36 Waregem De Waregemse Colruyt-medewerker Ann Maes heeft in Brussel een Vlaams ereteken gekregen van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V), als bedanking voor haar inzet tijdens de coronacrisis.

De Vlaamse regering nam zaterdagmiddag de tijd om enkele verdienstelijke Vlamingen in de bloemetjes te zetten voor hun inzet tijdens de coronacrisis. De bedanking van Ann Maes, die verantwoordelijk is voor de Waregemse Collect&Go-afdeling van Colruyt, staat symbool voor de veerkracht van het voltallige personeel van alle warenhuizen, zegt minister Crevits. “Tijdens de lockdown zijn de levensnoodzakelijke sectoren open gebleven. Vaak in moeilijke omstandigheden heeft het personeel het beste van zichzelf gegeven om de klanten vriendelijk en professioneel te bedienen”, stelt Hilde Crevits.

Bijspringen in Kuurne

Ann Maes nam voor de gelegenheid haar collega Kathleen Guyot mee, die verantwoordelijke is voor de diepvriesafdeling. Ze staan al 25 jaar zij aan zij in de Colruyt-vestiging langs de Noorderlaan. “Ze zijn allebei heel gedreven, heel fier en enorm begaan met de collega’s. Beiden zijn tijdens de crisis in Kuurne gaan bijspringen, omdat de volledige ploeg daar in quarantaine moest”, aldus de minister, die ook nog een ereteken uitreikte aan Martine Vaneyck, poetsmedewerker op de intensieve zorgen van het ziekenhuis Sint-Trudo.

Proficiat aan alle laureaten die zonet een ereteken van de Vlaamse Gemeenschap kregen. Bijzondere aandacht voor alle Vlamingen die tijdens de crisis het beste van zichzelf hebben gegeven. pic.twitter.com/kwjjXkoudR Jan Jambon(@ JanJambon) link