Waregemse ‘afhaalbib’ is een succes Pieterjan Neirynck

14 april 2020

13u52 1 Waregem Sinds donderdag 2 april heeft de bibliotheek van Waregem een afhaalservice op poten gezet. Elke inwoner van de stad die een lidkaart heeft, kan gratis materialen reserveren en afhalen. En dat initiatief vindt duidelijk bijval.

Zo mochten dinsdag meer dan 70 Waregemnaars hun gereserveerde materialen ophalen in de bibliotheek, maakt het stadsbestuur van Waregem bekend. Je kan zelf ook nog boeken of dvd’s reserveren via de website, al is het aanbod beperkt tot maximaal 5 stuks. Opgelet: je kan de materialen voorlopig niet terugbrengen. De bibliotheek verlengt de leentermijn automatisch, dus iedereen mag de geleende materialen thuis bijhouden tot verder bericht.