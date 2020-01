Waregems kunstenaar en ereburger Johan Van Geluwe overleden Peter Lanssens

29 januari 2020

17u02 2 Waregem Kunstenaar en ereburger Johan Van Geluwe (90) is begin deze week bij hem thuis in Waregem overleden. “We betuigen ons oprecht medeleven aan zijn familie en vrienden en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke dagen”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). Er komt een gepast eerbetoon tijdens het Feest van de Cultuurraad, op zaterdagavond 7 maart.

Johan Van Geluwe leefde en werkte vanuit zijn eigen huis in de Jan Bouckaertstraat. De kunstenaar behoorde als zelfverklaarde ARTchitect decennia lang tot de Belgische top in de beeldende kunst. Zijn fictieve instituut The Museum of Museums vormt een rode draad door zijn werk. Ook installaties, verzamelingen, mail-art en grafiek maken deel uit van zijn omvangrijke oeuvre.

2.300 items

Omdat hij een grote bijdrage leverde aan de Vlaamse, nationale en internationale uitstraling van Waregem, kreeg Johan Van Geluwe op 16 mei 2010 de titel van ereburger. Wat Johan trouwens met veel plezier aanvaardde. De kunstenaar droeg Waregem in zijn hart. Mede daarom schonk hij in 2012 zijn hele collectie Museum of Museums aan het stadsarchief. Deze collectie bestaat uit meer dan 2.300 items: voorwerpen, schilderijen, (alternatieve) reproducties en andere objecten die deel uitmaakten van Van Geluwes conceptuele opstellingen.

Artiestenloges

Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag ontwierp Johan Van Geluwe in 2009 de artiestenloges in cultuurcentrum De Schakel. Voor zijn meest recente jubileum, zijn negentigste verjaardag, organiseerde de stad samen met de Stichting Johan Van Geluwe in mei 2019 nog een succesvol mail-artproject in de bibliotheek en een tentoonstelling in de stedelijke kunstacademie.