Waregems gemeenteraadslid Xavier Wyckhuyse stapt uit Open Vld: “Ik wou geen minuut lid zijn van Vivaldi-partij” Pieterjan Neirynck

01 oktober 2020

15u44 8 Waregem Niet enkel Niet enkel Open Vld-burgemeester Ward Vergote uit Moorslede kan zich niet meer vinden in het regeerakkoord dat de Vlaamse liberalen mee onderhandelden. Ook Waregems gemeenteraadslid Xavier Wyckhuyse (N-VA/Open Vld) zegde woensdag prompt zijn partijkaart op. “De verstandhouding met onze lokale afdeling is uitstekend, maar het gaat mij puur om het principe", vertelt hij.

Vertegenwoordiger Xavier Wyckhuyse zetelt al decennialang in de Waregemse gemeenteraad voor Open Vld, maar gaat voortaan als onafhankelijk raadslid verder. Onvrede met de nationale koers van zijn partij ligt aan de basis van die beslissing. “Met mijn collega’s in Waregem heb ik absoluut geen probleem, want alles draait bij mij rond Vivaldi. Al jaren sluit Open Vld zich voornamelijk aan bij een centrumrechts beleid en opeens wijzigt die koers volledig. De top van de partij verandert plotseling het geweer van schouder en kiest voor de groenen en de socialisten. Dat gaat er bij mij echt niet in. Ik wou geen minuut lid zijn van een Vivaldi-partij”, zegt hij.

Niks tegen voorzitter Lachaert, maar hij heeft zijn kar wel op spectaculaire wijze gekeerd Xavier Wyckhuyse

De voormalige fractieleider had liever een paars-gele coalitie, met N-VA en PS, zien ontstaan. “De vorige, Zweedse regering, aangevuld met de PS. Dat was voor mij het ideale scenario. Iedereen moest een beetje gommen in het partijprogramma. Nu moeten de liberalen alle belangrijke punten opgeven”, vervolgt Wyckhuyse, die teleurgesteld is in de nieuwe partijvoorzitter Egbert Lachaert. “Niks tegen hem persoonlijk, maar hij heeft wel zijn kar op spectaculaire wijze gekeerd. Eerst zou Ecolo hun programma ritueel moeten verbranden en nu werkt hij er vrolijk aan mee.”

Geen overstap

Voor de Waregemse gemeenteraad verandert er in principe niks. Wyckhuyse doet de legislatuur uit als lid van de oppositiefractie N-VA/Open Vld. “Ik heb me verbonden aan het lokale project van onze partijen en blijf deze belofte ook trouw”, legt hij uit. Over de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 wil hij niet te ver uitweiden. “Heel waarschijnlijk is dit mijn laatste legislatuur. Ik ga niet opkomen als een eenzame mens met een eigen lijst en ik ga zeker ook niet overstappen naar een andere partij. Blauw in hart en nieren, dat blijf ik sowieso.”