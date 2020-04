Waregems bouwbedrijf beloont zorgpersoneel met 1.500 gebakjes: “Even genieten na al die zware weken” Pieterjan Neirynck

24 april 2020

21u27 0 Waregem Bouwpromotor Your Home trakteerde vrijdagmiddag alle personeelsleden van het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem op gebakjes. Eerder deze week mochten ook de medewerkers en bewoners van (woon)zorgcentra Ten Anker (Waregem) en Heilige Familie (Deerlijk) al genieten van lekkers. “Dit geeft mij een fijn gevoel als mens”, stelt de zaakvoerder.

Samengeteld heeft de bouwpromotor uit Beveren-Leie bijna 1.500 mensen gelukkig gemaakt. “Met deze eclairs en boules de Berlins wilden we onze helden in de zorg en de bewoners laten weten dat we aan hen denken. Even een klein geluksmomentje in deze moeilijke tijden creëren, dat was de bedoeling”, vertelt een tevreden zaakvoerder Yves Detollenaere. Op Facebook bedankte het ziekenhuis de initiatiefnemers met een ludieke opmerking. ‘Your Home zorgde ervoor dat we de coronakilo’s voorlopig nog niet kwijtspelen’, klinkt het.