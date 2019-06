Waregemnaar niet gestraft voor relatie met 16-jarig meisje Alexander Haezebrouck

19 juni 2019

15u02 0

De 39-jarige man die al meer dan een jaar een relatie heeft met een minderjarig meisje heeft opschorting van straf gekregen. De man is enkel veroordeeld voor aanzetten tot ontucht. De aanranding van de eerbaarheid acht de rechter niet bewezen.

Het leeftijdsverschil van meer dan twintig jaar hield de Waregemnaar niet tegen om ruim een jaar geleden terug contact op te zoeken met het toen 16-jarige meisje. Hij leerde haar kennen toen ze nog een relatie had met de zoon van zijn vorige vriendin. Na de relatiebreuk met zijn ex-vriendin vernam de dertiger dat ook het minderjarige meisjes uit elkaar was met haar vriend. Via sociale media zocht hij terug contact met het zestienjarige meisje. “Op hun eerste afspraakje was er al een tongkus en op de tweede date kreeg het meisje lingerie cadeau”, zei het openbaar ministerie. Maandenlang had de man een geheime relatie met het minderjarige meisje. Uiteindelijk vonden de ouders van het meisjes berichten in haar gsm. “In vier maanden tijd stuurden ze 3.200 berichten naar elkaar”, zei de openbare aanklager. “Het meisje is zwakbegaafd en gaat naar het bijzonder onderwijs, ze is erg beïnvloedbaar. Zo mag ze zelfs niet meer afspreken met vrienden van haar eigen leeftijd.” De man zelf zei dat beiden gewoon smoorverliefd zijn op elkaar. Het koppel woont ondertussen samen. Volgens hen is er tot nu toe nog nooit seksueel contact geweest. De rechter sprak de Waregemnaar vrij voor aanranding, maar de man is wel veroordeeld voor aanzetten tot ontucht. Daarvoor heeft hij de opschorting van straf gekregen, maar de Waregemnaar moet zich wel aan probatie-voorwaarden houden. Hij is ook voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten.