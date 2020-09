Waregemnaar is nieuwe korpscommandant van legereenheid die alle militaire verplaatsingen aanstuurt Pieterjan Neirynck Philippe Moerman

22 september 2020

06u01 0 Waregem Sinds begin september is Stefan Vandamme (49) de nieuwe korpscommandant van de Movement Control Group van het Belgische leger. In die hoedanigheid stuurt de Waregemnaar iedere dag een honderdtal - voornamelijk - onderofficieren aan. “Wij houden ons exclusief bezig met het coördineren van grote militaire verplaatsingen, te land, ter zee en in de lucht”, vertelt hij.

Begin deze maand mocht Stefan Vandamme het bevel overnemen van de zogenaamde Movement Control Group binnen het leger. “Normaal gaat zo’n bevelsoverdracht gepaard met een plechtigheid waarop genodigden aanwezig zijn, maar door Covid moest alles in beperkte vorm doorgaan. Enkel mijn echtgenote mocht erbij zijn”, legt Stefan uit. “Voortaan ben ik samen met mijn team verantwoordelijk voor alle grote militaire bewegingen over land, spoor, zee en lucht. Zo hadden we begin dit jaar bijvoorbeeld een operatie waarbij de Amerikanen met duizenden stukken aan materieel door ons land trokken. Wij bereiden dan onder meer de route en de timing tot in de puntjes voor.”

Hoewel Stefan over manschappen beschikt in Zeebrugge, Melsbroek, Leopoldsburg, Marche-en-Famenne en zelfs het buitenland, werkt de Waregemnaar voornamelijk vanuit de kazerne in Peutie. “Elke dag pendel ik inderdaad naar Vilvoorde, maar dat is al een sterke verbetering tegenover vroeger. Toen was ik soms vier tot zes maanden op buitenlandse missie”, vertelt hij. “Hoewel ik vaak files moet trotseren, trek ik dagelijks met veel plezier naar Peutie. Het is een fantastische job in een fantastisch bataljon, met heel erg competente medewerkers. Ik vertrouw de meesten van hen blindelings”, klink het.

De coronacrisis had ook stevige gevolgen voor het bataljon van Stefan. Omdat er in veel landen quarantainemaatregelen in voege zijn, is de capaciteit sterk verminderd. “Ik geef een voorbeeld. De personeelsleden die meewerken aan een militaire ontplooiing in Afrika, moeten twee weken voor de afreis al in quarantaine zeggen, bevinden zich tien dagen ter plaatse én blijven dan nog eens twee weken daar. Op die manier verliezen we letterlijk heel veel tijd”, besluit hij.