Waregemnaar Glen De Waele verkozen tot nationaal penningmeester Jong N-VA Pieterjan Neirynck

03 maart 2020

08u41 0 Waregem Op de winterbijeenkomst in Dworp is Glen De Waele afgelopen weekend verkozen tot nationaal penningmeester van Jong N-VA. De 25-jarige student mag zich de komende twee jaar ontfermen over de financiën van de nationale jongerenpartij.

Glen De Waele is student EU-studies aan de Universiteit Gent en heeft al een masterdiploma geschiedenis. Momenteel loopt hij stage bij Europees Parlementslid Geert Bourgeois. “Ik ben enorm tevreden dat ik het vertrouwen heb gekregen van jongeren over heel Vlaanderen. Via mijn mandaat wil ik de lokale afdelingen zo goed mogelijk ondersteunen. Ik streef ernaar om de jongerenpartij zo kapitaalkrachtig mogelijk door te geven, maar ik sta zeker open voor nieuwe ideeën of evenementen”, vertelt hij. De Waregemnaar is al een tijdje actief binnen de politieke partij. In de zomer van 2018 was hij oprichtend voorzitter van Jong N-VA regio Waregem, de koepelafdeling van Anzegem, Deerlijk, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke samen. Enkele maanden geleden werd hij herverkozen. “In twee jaar tijd zagen we onze afdeling stevig uitbreiden, we gingen van 6 naar 24 bestuursleden. Die ervaring wou ik meenemen naar de nationale jongerenpartij”, aldus Glen.