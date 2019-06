Waregem zet zomer met PreCongé XL in Peter Lanssens

21 juni 2019

12u34 6 Waregem Een aanrader om de zomer wil in te zetten: ga dit weekend naar Waregem. Waar onder de vlag van PreCongé XL tal van evenementen georganiseerd worden. Er is voor elk wat wils zoals koopjes voor shoppers, een kinderdorp, een foodtruckfestival en een markt vol zelfgemaakte spulletjes.

Er zijn niet enkel de traditionele Pandjes en Batjes met tal van geschenken voor koopjesjagers in winkelgalerij Het Pand en in de centrumstraten van Waregem. Kinderen ravotten twee dagen aan de stadionvijvers, in het gratis toegankelijke Kinderstad. Waar een ‘unicornspringkasteel’, rodeostier, hindernisbanen en een dertig meter lange glijbaan staan. Verder gepland: vliegdemonstraties met drones, tennissen, golfen en dansen. Nog een topper aan de stadionvijvers is de Home Made Markt met zelfgemaakte juwelen, breigoed, unieke schilderijen en andere creatieve producten. Honger en dorst? Bezoek aan de stadionvijvers het festival Lions Boulevard, met zeker achttien foodtrucks. De organisatoren mikken op 10.000 bezoekers. En hopen op een fraaie opbrengst. Want die gaat naar twee goede doelen: de vereniging sport en ontspanning voor mindervaliden (Somival) en voedselafhaalpunt voor kansarmen ’t Kelderke. Zin om de beentjes te strekken? Beweeg mee op de ritmes van volksdansgroepen uit Bulgarije, de Filipijnen en West-Afrika tijdens Dansen in Culturen aan de stadionvijvers.

Kunstwerk

Wie van een verrassing houdt, komt op zondag 23 juni om 11 uur naar het Boekenplein. Waar een nieuw kunstwerk van Nick Ervinck onthuld wordt. De werken van de kunstenaar staan bekend voor hun gele kleur en organische vormen. Hoe de sculptuur op het Boekenplein eruit zal zien, blijft tot zondag een mysterie. Eén ding staat vast: het wordt indrukwekkend. Wie al verlangt naar Waregem Koerse, kan als voorsmaakje op zondag op de Markt en in het park Casier een elegantietocht met tientallen gracieuze paarden en fraaie koetsen meepikken. Kinderen maken een ponyrit. Gezinnen kunnen gratis mee met de stadskoets. En op zondag zijn er ook de wekelijkse drafrennen in de Gaverbeekhippodroom. De details over PreCongé XL staan op www.waregem.be.