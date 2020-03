Waregem zet noodfonds voor inwoners en ondernemers op poten Pieterjan Neirynck

24 maart 2020

16u12 6 Waregem Nadat het Waregemse stadsbestuur vorige week met #WaregemHelpt al Nadat het Waregemse stadsbestuur vorige week met #WaregemHelpt al een solidariteitsactie in het leven riep, volgt er nu ook een noodfonds voor de lokale handelaars. “Niet enkel de fysieke gezondheid staat op het spel door het coronavirus”, klinkt het.

Met het noodfonds wil de stad haar inwoners in de nabije toekomst op sociaal en economisch vlak zoveel mogelijk bijstaan. “We bekijken de mogelijkheden om de financiën te herschikken voor een noodfonds”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “De bedoeling is om onder andere het voorziene budget te gebruiken van evenementen die ondertussen afgelast zijn, zoals bijvoorbeeld de wielerklassieker Dwars Door Vlaanderen.” Zo betaalt de stad jaarlijks 195.000 euro om als aankomstplaats te fungeren. Van zodra er meer duidelijkheid bestaat over het noodfonds is, zal de stad verder communiceren.