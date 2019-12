Waregem wordt groener dankzij deze projecten Joyce Mesdag

19 december 2019

17u10 0 Waregem In het meerjarenplan van Waregem staan een aantal plannen die de stad wat groener moeten maken.

Zo is er onder meer de uitbreiding van de groenzone van de stadionvijvers (1.700.000 euro), de herinrichting van de Zuiderlaan met ook een groene herinrichting voor het plein ter hoogte van het Regenboogstadion (1.236.000 euro) en de aanleg van de parking Meersstraat (1.500.000 euro). Naast die ruimere projecten staan er nog een aantal kleinere groene projecten op stapel. Zo wordt er op elke begraafplaats groene ruimte voorzien ter waarde van 960.000 euro, wordt er 750.000 euro vrijgemaakt voor een Gaverbeekvisie, wordt 650.000 euro geïnvesteerd in de verdere opwaardering van park Casier. 1.000.000 euro en 990.000 euro werd vrijgemaakt voor algemene onthardings- en vergroeiningsprojecten.

Voor een groenzone in de omgeving van het politiekantoor wordt 300.000 euro vrijgemaakt. 549.000 euro gaat tot slot naar het herinrichten van de parking in Sint-Eloois-Vijve. Dat is de parking aan OC De Linde, die zal ingericht worden in functie van de Chiro en de stedelijke basisschool die daar hun stek hebben.