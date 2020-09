Waregem verliest oud-sponsor Essevee: Moeder Jeanne sluit na kwarteeuw de keuken Pieterjan Neirynck

16u39 9 Waregem Een naam als een klok in de Waregemse horeca houdt ermee op. Thierry Verschueren en Ann Denys gaan op zoek naar overnemers voor hun bekende restaurant Moeder Jeanne. “De stiel beu? Absoluut niet, we houden nog altijd 300 procent van de horeca”, vertelt het koppel, dat op een nieuw concept broedt.

Na Grieks restaurant ‘Zorba bij Corais’ moet de Stationsstraat in Waregem straks opnieuw afscheid nemen van een vaste waarde. Op 1 maart 2021, exact op de vijfentwintigste verjaardag van het restaurant, roert chef Thierry Verschueren (50) voor het laatst in de potten en zal Ann Denys (51) nog één keer gasten verwelkomen in Moeder Jeanne. Een echte reden voor het plotse afscheid is er niet, want de passie voor horeca is er nog steeds. “Kwatongen zullen van alles beweren, maar wij hebben dit zélf beslist. Hoewel onze dochter mee aan de basis lag om de knoop door te hakken. Ze zei: '25 jaar hetzelfde werk doen, dat is passé.’ Ga voor een nieuwe uitdaging.”

Thierry en Ann kunnen terugkijken op een geslaagd parcours. “We hebben een uitgebreid en trouw cliënteel opgebouwd en mochten daarnaast ook heel wat bekendheden ontvangen. 18 jaar lang waren we sponsor van Zulte Waregem, dus er zijn hier heel wat voetballers over de vloer gekomen. Ook een heleboel wielrenners, scheidsrechters en zelfs zangers hebben hier gegeten”, zegt Thierry, zonder namen te noemen. “Maar behalve de klanten wil ik zeker ons personeel bedanken. Stuk voor stuk trouwe krachten, die gelukkig tot de laatste dag willen blijven werken voor ons.”

360 menu’s

Het koppel doet niet flauw over hoe moeilijk het afgelopen jaar is geweest. “Gedurende de lockdown gingen we voluit voor take-away. Alleen al het moederdagweekend was goed voor 360 menu’s, dus stilzitten zat er niet in”, stelt Thierry. Ann pikt in: “Sinds de lockdown voelden we wel nog een vorm van angst onder de klanten. Iedere week ging het iets beter, tot vorige week.” Omdat Waregem op de coronakaart plots bloedrood kleurde, door de terugkeer van feestende jongeren uit Portugal, regende het plots annulaties. “Alleen al dit weekend hebben twintig mensen afgebeld, zonder één woord uitleg”, zucht de gastvrouw.

Kleinschaliger

Toch zal je Thierry en Ann niet betrappen op negativisme. “Ik sta als sinds mijn twaalfde in de keuken en ik doe het nog altijd zielsgraag”, benadrukt Thierry. “Dit is voor ons geen afscheid van de horeca. We willen het gewoon anders aanpakken. Kleinschaliger, met meer vrijheid. Als je zo’n grote zaak als deze hebt, komt er altijd druk bij kijken. Je moet een bepaald aantal couverts halen om rendabel te zijn, je moet zorg dragen voor je personeel.” Hoe dat nieuwe concept eruit zal zien, kan het koppel nog niet zeggen. “Maar ik weet wel dat we er de komende maanden nog volledig voor gaan. En hopelijk kunnen we op 1 maart een mooi afscheidsfeestje geven.”