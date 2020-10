Waregem trekt 2.500 euro noodhulp uit voor Moria en Libanon Pieterjan Neirynck

13 oktober 2020

11u28 0 Waregem De Waregemse gemeenteraad stemde vorige week in met de toekenning van 2.500 euro aan noodhulp. Artsen Zonder Grenzen en Oxfam België krijgen elk 1.250 euro.

Het stadsbestuur voorziet jaarlijks een budget van 5.000 euro voor noodhulp. Via de dienst lokaal en mondiaal beleid kwamen er twee aanvragen binnen, die nu een toelage ontvangen. Oxfam België heeft de middelen nodig om de slachtoffers van de verwoestende explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet bij te staan. Begin augustus vielen daar meer dan 200 doden en 5.000 gewonden, na een ontploffing als gevolg van een brand. Oxfam België zorgt voor voedsel- en waterbedeling, hygiënekits, kleding en noodopvang.

Artsen Zonder Grenzen ontfermt zich dan weer over het Griekse vluchtelingenkamp Moria. In de nacht van 8 op 9 september zijn verschillende branden uitgebroken in het kamp op het Griekse eiland Lesbos. Omdat quasi het volledige kamp in vlammen opging, verblijven ongeveer 12.000 mensen in de straten van Lesbos. Het team van Artsen Zonder Grenzen bouwt er een noodkliniek op en biedt noodhulp.