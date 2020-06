Waregem stelt mobiliteitsplan voor aan inwoners tijdens infomarkt Pieterjan Neirynck

21 juni 2020

13u52 2 Waregem Waregem maakte het voorbije jaar werk van een nieuw mobiliteitsplan voor het centrum, dat je van 22 juni tot en met 3 juli kan inkijken tijdens een infomarkt in het stadhuis.

De stad werkte het plan uit om de verkeersoverlast, luchtverontreiniging en het aantal ongevallen drastisch terug te schroeven. “Speerpunten worden een betere doorstroming, een fietsvriendelijker centrum, verkeersveilige woon- en winkelomgeving en betere voetpaden”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). Een van de vernieuwingen raakte enkele weken geleden al bekend. Er komt een lus van de Stormestraat naar de Stationsstraat, waardoor de Markt aan de kant van Het Pand definitief verkeersvrij wordt. Dat is een punt waar de oppositie, N-VA/Open Vld voorop, al jaren voor ijvert.

Digitaal consulteren

Wie het mobiliteitsplan wil inkijken, kan vanaf maandag 22 juni tot en met vrijdag 3 juli tijdens de openingsuren terecht in de inkomhal van het stadhuis. Op maandag-, dinsdag- en woensdagnamiddag zijn er vanaf 14 uur personeelsleden van de verkeersdienst aanwezig om een woordje uitleg te geven. Tijdens diezelfde periode is alle informatie digitaal te bekijken, via de website van de stad en het YouTube-kanaal van de stad. Het mobiliteitsplan moet daarna nog de definitieve goedkeuring krijgen van de gemeenteraad. Dat gebeurt naar alle waarschijnlijkheid op dinsdag 7 juli.