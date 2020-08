Waregem smaakt optreden op afstand van Compact Disk Dummies en Wannes Cappelle Pieterjan Neirynck

23 augustus 2020

11u31 1 Waregem Compact Disk Dummies en Het Zesde Metaal-frontman Wannes Cappelle zorgden zaterdagavond voor de feestelijke afsluiter van zomerevenement Tournee Congé. Ze traden op voor een lege Gaverbeekhippodroom, maar op verschillende plaatsen kon je meekijken via een livestream. Vooral op Zomerterras in Sint-Eloois-Vijve tekenden veel mensen present.

Voor de laatste keer hield Tournee Congé, het zomerevenement van het stadsbestuur dat in alle deelgemeenten en belangrijkste wijken passeert, halt op een locatie in de stad. Behalve heel wat activiteiten in het centrum van Waregem, stond er daarbij ook muziek op het programma. Op een podium aan de Ierse Berm van de Gaverbeekhippodroom gaven vrijdagavond drie Waregemse groepen het beste van zichzelf. Op zaterdagavond zorgden de Desselgemse broers Lennert en Janus Coorevits samen met Wannes Cappelle voor de feestelijke afsluiter. In verschillende cafés, cultuurcentrum De Schakel én enkele kerken kon je het optreden live volgen.

Joost Van de Kerkhove, programmator bij De Schakel en medeorganisator van Tournee Congé, kijkt terug op een geslaagd evenement. “In een erg ongewoon jaar als het deze is het fijn om te zien dat het stadsbestuur een enorm project op poten wil zetten. We hebben artiesten gesteund die momenteel in een moeilijke periode zitten”, zegt hij. “De Compact Disk Dummies en Wannes Capelle waren enthousiast en zelfs een beetje nerveus over hun muzikale samenwerking, die wij hadden voorgesteld. Ik hoop dat ze de livestream straks eens herbekijken en dan zullen ze merken dat het er heel goed uitzag.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Afsluiter voor Zomerterras

Volgens de organisatie keken er op het piekmoment zo’n 1.000 mensen mee naar de livestream. “Maar je moet er rekening mee houden dat één kijker in veel gevallen overeenkomt met een groot scherm in een café of een kerk, waar tientallen mensen - veilig in de bubbel - het optreden volgden”, zegt Van de Kerkhove. Een voorbeeld bij uitstek is Zomerterras in Sint-Eloois-Vijve. In die tijdelijke zomerbar aan de groenzone langs de Leie genoten enkele honderden mensen van de muziek op groot scherm. “Een mooie afsluiter voor onze laatste avond”, vindt organisator Simon Depraetere. “Bovendien komt het niet vaak voor dat de Compact Disk Dummies nog eens in eigen streek optreden.”

Depraetere (30), die samen met Rob Callens (29), Eline Coorevits (29) en Reinout Baetens (29) het Zomerterras openhield, toont zich tevreden dat de pop-up in coronatijden kon doorgaan. “We denken dat we opnieuw een meerwaarde waren voor de Waregemnaars. Het is natuurlijk spijtig dat onze vaste activiteiten en optredens niet konden doorgaan, maar zo’n livestream is zeker een waardig alternatief”, stelt hij. “Volgend jaar zouden we graag opnieuw Zomerbar worden en een totaalpakket aanbieden, maar dat kunnen we nu nog niet met het hand op het hart beloven.”