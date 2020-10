Waregem schrapt nieuwjaarsrecepties voor inwoners Pieterjan Neirynck

01 oktober 2020

14u26 0 Waregem De traditionele nieuwjaarsrecepties die het stadsbestuur op verschillende plaatsen in Waregem organiseert, zullen in 2021 niet doorgaan. De schuldige is uiteraard het coronavirus.

“Het is onmogelijk de nieuwjaarsrecepties voor inwoners coronaproof te organiseren. Iedereen verplichten om de hele tijd neer te zitten, lukt bijna niet. Bovendien zouden we nog meer plaats nodig hebben, terwijl de ontmoetingscentra nu al afgeladen vol staan tijdens de receptie”, verklaart schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V).

Het is onduidelijk of er een alternatief moment komt om samen met buren en vrienden te klinken op het nieuwe jaar. “We willen dat onderzoeken, maar ik vrees ervoor. Een editie in openlucht lijkt ons moeilijk haalbaar.”

Normaal kun je terecht op elf verschillende locaties in de stad: het stadhuis, OC Nieuwenhove, OC De Roose, OC Eikenhove, SOBA Bilkhage, SO Gaverke, wijklokaal Karmel, PC Kamiano, OC ’t Klokhuis (Beveren-Leie), OC De Coorenaar (Desselgem) en OC De Linde (Sint-Eloois-Vijve).