Waregem rouwt om Johny Voners (74): “Hij was de perfecte ambassadeur voor de stad” Pieterjan Neirynck

17 maart 2020

21u50 88 Waregem Ook in Waregem komt het nieuws over het overlijden van Johny Voners (74) hard aan. De acteur, die vooral bekend werd door zijn rol als Xavier Waterslaeghers uit ‘F.C. De Kampioenen’, woonde al meer dan zeven jaar in de paardenstad. “Waregem verliest een perfecte ambassadeur”, reageert burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Al verschillende jaren woonde Johny Voners, officieel Johny Hoebrechts, in de Stationsstraat met zijn echtgenote. “Dankzij Anne-Mie leerde ik Johny kennen als een aimabele man, die zich altijd wou inzetten voor het sociale leven in Waregem”, vertelt de burgemeester, die het koppel enkele jaren geleden nog in de echt mocht verbinden. “Als stadsbestuur mochten we hem altijd contacteren om mee te werken aan activiteiten, vooral als ze gericht waren op jongeren. Zo was hij bijvoorbeeld peter van onze speelbossen”, stelt Vanryckegem.

“Hoop op genezing”

Johny Voners overleed dinsdagmiddag in intieme kring, aan de gevolgen van een slepende ziekte. “Enkele maanden geleden ben ik hem nog tegengekomen, op een vrijdagavond in zijn stamcafé. Hij vertelde toen over de voorstellingen die hij helaas moest afzeggen. Daar zag hij erg van af”, zegt de burgemeester. “Johny was hoopvol en positief ingesteld, hij sprak zelfs over genezing. Sindsdien hoorde ik hem niet vaak meer, maar ik dacht dat het goed met hem ging. Het nieuws kwam ook voor mij als een verrassing.”

Johny droeg Waregem in het hart. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V)

Volgens de burgemeester was de acteur erg graag gezien in Waregem. “Johny werd geboren in Vlaams-Brabant, in Tienen, maar slaagde er wonderwel in om vlot te integreren in de stad. Ik ben blij dat we hem zoveel jaren gekend hebben. Je kan hem gerust een ambassadeur van de stad noemen”, stelt Kurt Vanryckeghem. “Soms deed hij wat lacherig over de stad, vooral over de aanwezigheid van beton, maar uiteindelijk droeg hij Waregem in het hart. En de Waregemnaar had hem ook in het hart gesloten”, besluit de burgemeester.