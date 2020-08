Waregem puft en blaast, maar “leeft mondmaskerplicht perfect na” Pieterjan Neirynck

07u02 0 Waregem De mondmaskerverplichting die binnen de Waregemse ring (R35) geldt, wordt strikt nageleefd door de burgers. Dat bevestigt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) op basis van cijfers die politiezone Mira verzamelde.

Sinds 25 juli moet iedereen die zich op het grondgebied van de gemeenten Waregem, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem begeeft ten alle tijde een mondmasker bij zich hebben. Binnen de ring van Waregem is het bovendien verplicht om het mondkapje voortdurend te dragen. Daaronder vallen onder meer de Markt, de winkelstraten Stormestraat, Stationsstraat en Holstraat, winkelcentrum Het Pand, de Zuiderboulevard en de Stadionvijvers. En het lijkt erop dat de inwoners die regels nauwgezet respecteren. “Dagelijks krijg ik een update van de politie, die regelmatig steekproeven houdt. Daaruit blijkt dat de mondmaskerplicht strikt nageleefd wordt binnen het centrum én buiten het centrum”, stelt de burgervader.

Geen victorie kraaien

“Uiteraard duiken er op sociale media beelden op van mensen die de regels aan hun laars lappen, maar dat zijn de uitzonderingen. Van de totale bevolking volgt 99 procent de maatregelen. Ook de horeca schikt zich naar de regels, wat mij zeker en vast tevreden stemt”, zegt Vanryckeghem, die meteen waarschuwt voor ongebreideld optimisme. “Deze regels resulteren in gunstige coronacijfers, maar ik wil geen victorie kraaien. We hebben alles voorlopig onder controle en dat willen we zo houden.”