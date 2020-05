Waregem ontvangt 50.000 euro subsidie voor fietsveilige schoolomgevingen Redactie

15 mei 2020

13u52 2 Waregem Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent 50.000 euro toe aan het project ‘Veilige schoolomgeving’ van de stad Waregem.

Concreet ging het om twee projecten: de heraanleg van de parking van de Stedelijke Basisschool Desselgem en de aanleg van nieuwe fietspaden rondom freinetschool De Kleine Wereld in de Nokerseweg. Oppositieraadslid Maxim Laporte (N-VA/Open Vld), die in september opriep om subsidies aan te vragen, reageert tevreden. “Mijn warme oproep is duidelijk niet in dovemansoren gevallen”, zegt hij. “Maar het is en blijft belangrijk dat het stadsbestuur maatregelen neemt voor het positief stimuleren van onze jongste stappers en trappers. Dit werk is nooit af.”

Stappen of trappen

Ook schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V) en schepen van Jeugd en Onderwijs Jo Neirynck (CD&V) zijn opgetogen met de Vlaamse subsidies. “Verkeerseducatie is al jaren een prioriteit voor het stadsbestuur. Het STOP-principe staat hoog op de agenda. Stappen en trappen komen eerst, en om die reden doet Waregem al jaren inspanningen om de schoolomgevingen aan te passen. Het is een mooie erkenning dat Vlaanderen dat werk nu beloont”, klinkt het.