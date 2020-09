Waregem loopt verloren zonder 173ste editie van de paardenhoogdag: “We klinken op een betere editie volgend jaar” Pieterjan Neirynck en Peter Lanssens

16u57 1 Waregem “Het is toch raar, hé”. Wie dinsdag door de straten van Waregem trok, hoorde het zinnetje overal. De 173ste editie van Waregem Koerse is geschrapt en de Waregemnaar weet zich geen houding te geven. En hoewel er van paardenrennen geen spoor te bekennen was, verzamelden er toch enkele koersgekke Waregemnaars op de Gaverbeekhippodroom. “We klinken, als ode aan Waregem Koerse.”

Op het middaguur bliezen een tiental Waregemnaars verzamelen op de hippodroom, naast de Gaverbeek. Allemaal hebben ze iets te maken met de hippische hoogdag, die ze dit jaar moeten missen. “We zijn allemaal kameraden die verbonden zijn met Waregem Koerse. Zelf ben ik normaal coördinator van de veiligheidscel”, zegt Bart Eggermont. “Mijn broer Piet is de vaste fotograaf tijdens de koersen en mijn andere broer en nichtje werken elk jaar mee op het terrein.” Ook stadsgids Nadine Gheysels, burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) en De Zingende Sterren-acteurs Philip Sabbe en Georges Verhaeghe tekenden present. Tot hun eigen verbazing zagen ze dit jaar hun blijspel ‘Wadde... Geen koerse!’ uit 2016 bewaarheid worden.

Allemaal konden ze de geschrapte editie niet zomaar laten passeren. “Het is een eerbetoon aan Waregem Koerse. Voor iedereen die meewerkt, voor iedereen die zich tijdens de coronacrisis ingezet heeft én voor iedereen die het niet meer mag meemaken. Ik denk bijvoorbeeld aan de mensen van woonzorgcentrum De Meers”, zegt Bart. Het zwaar getroffen rusthuis neemt zijn bewoners normaal elk jaar mee op sleeptouw naar de koersen. “Toch was dit de enige juiste beslissing”, vindt Bart, die toegeeft dat hij al enkele dagen met een raar gevoel in de maag kampt. “Alles komt terug, ook Waregem Koerse. Ik heb er vertrouwen in dat we in 2021 weer kunnen genieten van de feesten. Tot dan? Doorbijten en verstandig zijn.”

Onwennig

Behalve het aperitiefje aan de Gaverbeek was de hippodroom voor de rest een lege vlakte. Geen mensenmassa met meer dan 40.000 paardenliefhebbers, en dat vindt ook Martine Follet onwennig. “Ik kom hier een wandelingetje doen. Ik had verwacht dat er misschien nog wat mensen zouden afzakken naar de hippodroom, maar ik ben hier precies alleen. Het geeft toch een speciaal gevoel, wetende dat er hier normaal duizenden mensen zijn. Zelf ken ik niets van paarden en toch trekt het evenement mij telkens aan”, vertelt de Beverse, die 35 jaar lang in Beersel woonde en enkele jaren geleden terugkeerde naar de paardenstad.

Even later, in de schaduw van Waregem Foor - zeg niet, Waregem Koerse Foor - treffen we Jeanine Van Houcke en haar echtgenoot aan. Samen met hun schoonbroer en -zus hebben ze er net een restaurantbezoek opzitten. “Dat doen we elk jaar op dinsdag. We zagen geen reden om het deze keer niet te doen. Zo genieten we toch van een alternatieve Waregem Koerse. Maar volgend jaar mag het gerust weer zoals voorheen zijn”, besluit ze.