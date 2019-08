Waregem Koerse: voor het eerst 9 politiepaarden Peter Lanssens

26 augustus 2019

09u40 0

Voor het eerst in de 172-jarige geschiedenis van Waregem Koerse worden er negen politiepaarden ingezet, met dank aan de steun van de cavalerie van de federale politie. De bereden politie houdt toezicht en kanaliseert de mensenmassa. De politiepaarden komen ook vlotter dan voertuigen ter plaatse, zoals in de hippodroom zelf. Er zijn tijdens Waregem Koerse 197 agenten van dienst, vooral om de orde te handhaven en het verkeer te regelen. Er zijn ook agenten in burger. De lokale zone Mira krijgt steun van verschillende andere politiezones in het land.