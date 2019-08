Waregem Koerse vernieuwt: twee extra rennen en ponykoers Nieuwe ceo Bram Vandewalle zet (nog) meer op bedrijven en jeugd in Peter Lanssens

09u42 17 Waregem Voor u panikeert, de traditionele acht rennen met de ING Grote Steeple-Chase van Vlaanderen als hoogtepunt blijven overeind op de 172ste editie van Waregem Koerse op dinsdag 27 augustus. De organiserende koersevereniging van de hippische hoogdag in ons land kijkt tegelijk wel vooruit, met Kortrijkzaan Bram Vandewalle (38) als de nieuwe ceo. Het resultaat: twee extra rennen waarvan eentje voor bedrijven en goeie doelen én een ponykoers voor kinderen. “We evolueren, maar de passie voor paarden blijft centraal staan”, benadrukt de nieuwe ceo. “De fundamenten zijn stevig en het succes groot. 40.000 bezoekers op één namiddag, midden de week. Wie kan dat zeggen?”

Waregem Koerse start deze keer bijna een uur vroeger. Met om 13.50 uur de Shetland Pony Race. Een koers waarin acht jockeys tussen 8 en 10 jaar de sterren zijn. Het is niet zomaar wat spielerei. “Die deelnemende kinderen krijgen zo de smaak te pakken en worden misschien wel ruiter of jockey later. En als dat niet zo is, blijven ze tenminste fan voor het leven van Waregem Koerse. Het is een strategie op lange termijn”, vertelt Bram Vandewalle. Hij komt uit de jumping wereld. En is sinds hij gevraagd werd om een analyse te maken over Waregem Koerse de schakel tussen het team rond de Koerse en het bestuur van de koninklijke Waregemse koersemaatschappij.

Make-A-Wish en Mediclowns

Ook nieuw, om 15.55 uur, is de Pro-Am Horse Race for Charity. Een duo race waarin zeven bedrijven voor goede doelen koersen. “Ideaal om nieuwe bedrijven aan te trekken en hen zo op een andere manier zichtbaarheid te geven op Waregem Koerse”, zegt Bram Vandewalle. Zo laat vorkheftruckgigant Thermote & Vanhalst uit Waregem de droom van Emma Veracx (16) uit Westrozebeke om deel te nemen aan Waregem Koerse in vervulling gaan. Via de non-profitorganisatie Make-A-Wish, die wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. “Mooie verhalen, die ook Waregem Koerse zelf een meerwaarde geven”, zegt Bram. Er nemen verder BV’s deel. Zoals televisiepresentator Mathias Coppens. Hij rijdt mee voor De Sutter Naturally uit Kampenhout, Europees marktleider in onder meer poorten voor paardenweides. En steunt zo de Mediclowns. Die professioneel opgeleide clowns zijn in tien ziekenhuizen actief en brengen jaarlijks meer dan 6.000 kinderen een grappig bezoekje.

Vlakke galopren St-Leger

Nog een nieuwe ren is de vlakke galopren Bingoal St-Leger om 19.10 uur. De comeback van een koers met een traditie om u tegen te zeggen. Want de ‘oudste klassieker van de wereld’ werd in België voor het eerst in 1892 gehouden. In Engeland was dat in 1776. “We geven zo de vlakke galoprennen een nieuw elan”, zegt Bram Vandewalle. “Ruiters kregen een heel jaar de kans om zich voor St-Leger te kwalificeren. Waar een fantastische respons op kwam, van Bergen tot Waregem en Oostende.” De vluchtren is 2.700 meter lang op Waregem Koerse.

Taupin Rochelais heeft last van stijfheid. Dus neemt hij niet deel. Want een kampioen komt alleen maar aan de start om te winnen. Voorzitter en baron Philippe Casier

Eerbetoon voor Taupin Rochelais

De vernieuwingen breken de traditie van Waregem Koerse niet. De acht traditionele rennen blijven. Met als hoogtepunt de ING Grote-Steeple Chase van Vlaanderen, met 100.000 euro aan prijzengeld. Zonder Taupin Rochelais, die voor de vijfde keer Waregem Koerse kon winnen. De Franse hengst is niet in topvorm. “Taupin Rochelais heeft last van stijfheid”, zegt baron Philippe Casier (75), voorzitter van de koersemaatschappij. “Dus neemt hij niet deel. Want een kampioen komt alleen maar aan de start om te winnen. Al zal Taupin Rochelais wel aanwezig zijn op Waregem Koerse. We gaan het paard een soort eerbetoon brengen. Op welke manier, blijft een verrassing.”

Engelse trainers

Waregem Koerse maakt deel uit van de Crystal Cup. Dat is een Europese Cross-country & Steeple chase Challenge, met de meest prestigieuze paardenraces in Europa. “Zoals het Cheltenham Festival in Engeland, een jaarlijks steeplechase-evenement waar de beste Britse en Ierse renpaarden tegen elkaar racen. Goed voor 500.000 bezoekers”, vertelt Philippe Casier. “Omdat onze relaties met Cheltenham Festival goed zijn, kijken de Engelsen nu weer meer naar Waregem Koerse. Met als resultaat dit jaar de deelname van de Engelse toptrainers Pipe en Snowden aan de ING Grote Steeple-Chase van Vlaanderen. Ook Duitsland is vertegenwoordigd, met het Duitse paard Serienlohn. Voor de overwinning blijft het uitkijken naar de Franse paarden van toptrainers Nicolle, Cottin, Quinton en Macaire. Jean-Pierre Vanden Heede vertegenwoordigt de Belgische kleuren.”

Tom Ryckewaert wordt gemist

Een team werkt de klok rond om de renbaan in een zo perfect mogelijke staat te krijgen. “Ze prikken en bewateren, toppen het gras en meten het tot op de centimeter”, zegt Bram Vandewalle. Al wordt Tom Ryckewaert (63) gemist. De onderhoudsverantwoordelijke van de grasbaan overleed op 14 juni tijdens een vakantie in Cannes. “Tom is onvervangbaar, door de ervaring die hij had”, zeggen Bram Vandewalle en Philippe Casier. “Het is een huzarenstukje geweest om zijn wegvallen op te vangen. Gelukkig kreeg onze ploeg wel veel kennis van Tom mee. Ze zijn echt top”, besluiten ze. Alle verdere info over Waregem Koerse staat op www.waregemkoerse.be.