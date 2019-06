Waregem Koerse stunt met twee extra rennen Ook extra animatie met Shetland Pony Race voor kinderen Peter Lanssens

20 juni 2019

16u54 4 Waregem De 172ste Waregem Koerse wordt een bijzondere editie. Want er worden twee officiële rennen aan het al jaren ongewijzigde programma toegevoegd. Er is bovendien extra animatie met een Shetland Pony Race voor kinderen. De totale prijzenpot van Waregem Koerse gaat van 300.000 naar 326.000 euro. Voor wie er bij wil zijn op dinsdag 27 augustus: de online voorverkoop is gestart. Er worden 40.000 bezoekers verwacht, waaronder 6.500 vips.

De eerste extra ren is de vlakke galopren St Leger. De terugkeer van een koers met een grote traditie. Want St Leger werd in België voor het eerst in 1892 gehouden. In Engeland was dat zelfs in 1776, waardoor de koers de ‘oudste klassieker van de wereld’ is. De koers werd in veel landen gekopieerd zoals in Ierland, Duitsland, Italië, Frankrijk en zelfs Japan. Nog een extra ren op Waregem Koerse is de Pro-Am Horse Race For Charity. Een duo race waarin bedrijven voor het goede doel koersen. Waardoor Waregem Koerse op tien rennen komt. De acht andere traditionele rennen blijven met als hoogtepunt de ING Grote Steeple Chase van Vlaanderen, met 100.000 euro prijzengeld. ING verlengde als trouwe partner van Waregem Koerse trouwens voor de komende jaren de partnerovereenkomst met de koninklijke Waregemse koersemaatschappij.

Legendarisch paard Taupin Rochelais

Sportief gezien wordt het op de ING Grote Steeple uitkijken naar Taupin Rochelais. Het is met vier overwinningen nu al een van de meest legendarische paarden in de geschiedenis van Waregem Koerse. Taupin Rochelais probeert met zijn Franse jockey Thomas Beaurain het onmogelijke waar te maken door voor de vijfde keer op rij te winnen. Nog een weetje: Waregem Koerse maakt deel uit van de Crystal Cup. Dat is een Europese Cross-country & Steeple chase Challenge. Waregem Koerse behoort zo tot de meest prestigieuze paardenraces in Europa. De Crystal Cup omvat namelijk tien rennen op de mooiste renbanen van zes Europese landen, met een totale prijzenpot van ruim 700.000 euro.

Het grootste hippische evenement in België brengt een ideale mix van topsport, spektakel, netwerking en een gezellige namiddag onder vrienden. Woordvoerster Sandy Amelinck

Start is half uur vroeger

Ook nieuw is de extra animatie op Waregem Koerse. Want de hippische hoogdag vat deze keer met de Shetland Pony Race aan. Waarin jockeys tussen 8 en 10 jaar voor spektakel zorgen. Waregem Koerse start hierdoor een half uur vroeger, om 14 uur. De Pro-Am Horse Race for Charity en de vlakke galopren St Leger worden tussen het klassieke programma gevoegd. “Het grootste hippische evenement in België brengt zo een ideale mix van topsport, spektakel, netwerking en een gezellige namiddag onder vrienden”, zegt woordvoerster Sandy Amerlynck. De online voorverkoop voor Waregem Koerse is gestart. Een ticket op het middenplein start aan 8 euro. Een ticket voor de weegplaats kost 18 euro in voorverkoop en 20 euro aan de deur. Een zitplaats op de overdekte tribune kost 55 euro. Info staat op www.waregemkoerse.be.