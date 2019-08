Waregem Koerse: nieuw ‘toilettendorp’ in Holstraat en kartonnen bekers op middenplein Peter Lanssens

26 augustus 2019

09u41 0 Waregem Waregem Koerse ontsnapt (terecht) niet aan de aandacht voor het milieu. Het hippisch topevenement zet voor het eerst echt op duurzaamheid in. Ook nieuw: er zijn eindelijk extra toiletten. Wat vooral voor de dames, die ook vorig jaar weer veel te lang moesten wachten, goed nieuws is.

“Fastfood wordt in de hippodroom niet meer in plastic verkocht”, zeggen ceo Bram Vandewalle en marketeer Veerle De Jaegher. “Fastfood wordt nu in kartonnen doosjes geserveerd, met houten vorkjes. Op het middenplein gebruiken we enkel kartonnen bekers. En de scouts lopen met prikstokken rond. Om pro-actief zo veel mogelijk bekers op te ruimen. Wat ook beter is voor het comfort. Zo staan de toeschouwers naar de avond toe niet langer op zeeën van bekers. We zetten zo een stap vooruit en kijken wat we nog meer kunnen doen vanaf 2020.”

Extra sanitair

Ook op het vlak van sanitair zet Waregem Koerse eindelijk een stap vooruit. Zo is er een nieuw ‘toilettendorp’ in de Holstraat en extra sanitair aan de nieuwe stallingen. Ook aan de Verhaeghestraat, in de hippodroom en op het middenplein is er sanitair. Onder meer Kurt Vanryckeghem (CD&V) was al lang vragende partij. De burgemeester kon vorig jaar de lange wachtrijen, vooral met misnoegde dames, niet aanzien. “Het zou zeker opgelost moeten zijn nu”, zegt ceo Bram Vandewalle. “Onze prioriteit is dat de bezoekers een leuke namiddag hebben.”