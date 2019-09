Waregem Koerse: geniet mee van de aftermovie Peter Lanssens

12 september 2019

De 172ste editie van Waregem Koerse op dinsdag 27 augustus was een topeditie en een historische editie. Met voor het eerst twee extra rennen: eentje waar bedrijven zich voor goeie doelen inzetten en een schattige ponykoers voor kinderen. Een van de meest diervriendelijke edities ook, met amper blessures bij de paarden. En de warmste editie, met temperaturen die vlot over 30 graden gingen. Er waren volgens de organisatoren goed 40.000 toeschouwers, tijdens de hippische hoogdag in de Gaverbeekhippodroom. Het publiek zag hoe het Franse paard Calisco De Kerser de Groote Steeple-Chase van Vlaanderen, traditioneel het hoogtepunt op Waregem Koerse, won. Er is nu ook een mooie aftermovie, die op de Facebookpagina van Waregem Koerse staat. Geniet.