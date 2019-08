Waregem Koerse Feesten: uit de bol gaan met Discobar Galaxie en Regi Peter Lanssens

23 augustus 2019

Een hoogtepunt is het tweedaagse gratis toegankelijke festival Waregem Koerse Music in het park Casier, uitgewerkt door CC De Schakel. Het eerste luik op zaterdag start om 20 uur met Delv!s. Niels Delvaux brengt een uiterst dansbare set van funk, disco, pop en soul. Om 21.30 uur volgt een optreden van ’s lands meest legendarische hiphopband ’t Hof van Commerce. En om 23.30 uur is het ambiance troef met het Leuvense dj-collectief Discobar Galaxie. Op maandag 26 augustus volgt het tweede luik van Waregem Koerse Music met om 20 uur eerst OT. Olivia Trappeniers (OT) is een straffe zangeres. Ze zat in 2016 in het team van Bent Van Looy in VTM-programma The Voice van Vlaanderen en was in 2017 de eerste Rising Star van radiozender MNM. Ze is bekend van de hit ‘Where is my love’. Nog een rijzende ster en revelatie van de Vlaamse muziekwereld is Laura Tesoro. Zij treedt om 21.30 uur op. Regi brengt om 23.30 uur Regimania, een tachtig minuten durende dj-set vol verrassingen.