Waregem Koerse Feesten: ontdek culturen op Mabatobato Peter Lanssens

23 augustus 2019

Wie op zondag 25 augustus de Koerse Feesten bezoekt, mag het multiculturele wereldfestival Mabatobato in het park Casier niet missen. Je kan er vanaf 15 uur een culinaire wereldreis maken met exotische hapjes uit landen zoals de Filipijnen, Congo, Indonesië en Colombia. Er is ook een zuiderse info- en cultuurmarkt, waar je bijvoorbeeld de werken van tal van niet-gouvernementele organisaties en Noord-Zuidorganisaties leert kennen. Nog een blikvanger, tot 18 uur, is het ecodorp. Breng een afgedankte t-shirt mee, om die er tot een hippe tas om te vormen. Of breng oude lampen en boeken mee om die te pimpen met de hulp van de organisatie Pimpanel. Je kan in het ecodorp verder papier en zaadbommetjes leren maken. En Tinikling ontdekken. Dat is een traditionele Filipijnse volksdans, met bamboestokken. Er is ook muziek op Mabatobato. Kel Assouf brengt om 16 uur forse Touareg desertbluesrock. Om 18.30 uur is het de beurt aan The Olympics. De nieuwe zevenkoppige band met frontman en acteur Maarten Fabriçio Goffin versmelt met het publiek. De muzikanten brengen passionele muziek met reggae, dancehall, dub, afro, dubstep, ragga en ska.