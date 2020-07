Waregem Koerse Feesten ‘light’ komen er dan toch Pieterjan Neirynck

08 juli 2020

15u31 0 Waregem Hoewel de Waregem Koerse Feesten in z’n totaliteit geannuleerd zijn, broedt het stadsbestuur dan toch op een soort ‘light’-versie. Het wordt zeker geen feestweek, maar wel een koopjesweekend met waarschijnlijk een kleinere kermis. Dat bleek dinsdagavond op de gemeenteraad.

De coronacijfers evolueren nog altijd in een goede richting en ook de Nationale Veiligheidsraad zette onlangs het licht op groen voor kermissen en bepaalde zomerse activiteiten, op voorwaarde dat de organisatoren bepaalde regels naleven. Het stadsbestuur overlegt daarom met de handelaars en de foorkramers over een kleiner feestweekend met een kermis. Pas midden augustus zou een definitieve beslissing volgen, als de epidemiologische situatie het toelaat.

Minder attracties

Wat staat wel al vast? Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus sluit Tournee Congé, het zomerconcept dat in juli en augustus alle deelgemeenten en wijken aandoet, af op de Waregemse Markt. “Er vinden dan heel wat activiteiten plaats in het centrum, wat mooi meegenomen is voor de lokale horeca en middenstand”, zegt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V). In het weekend nadien, normaal middenin de feestweek, volgt dan een coronaproof shoppingweekend. “Dat moet een soort braderie met animatie en dus hopelijk ook enkele kermiskramen worden. Er zullen in ieder geval minder attracties staan dan anders”, geeft Chanterie aan.

Geen jaarmarkt

Een echte jaarmarkt, zoals die in principe op 31 augustus had moeten plaatsvinden, komt er hoogstwaarschijnlijk niet. Door de coronamaatregelen zou die dezelfde regels moeten volgen als een gewone zaterdagmarkt. Dat betekent voldoende afstand tussen de kramen en een vaste looprichting. “Het is moeilijk om zoiets voor elkaar te krijgen, maar er zullen zoals gezegd genoeg andere activiteiten doorgaan die een toffe sfeer moeten brengen”, besluit de schepen.