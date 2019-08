Waregem Koerse Feesten: “Kansen op hittegolf behoorlijk groot” Peter Lanssens

22 augustus 2019

12u02 0 Waregem Het wordt hoogzomer tijdens de Koerse Feesten. “Het is nog te vroeg om over een hittegolf te spreken”, zegt Nicolas Roose van Weerstation Waregem. “Maar de kansen zijn wel behoorlijk groot.”

“Het meerdaags evenement profiteert van hoogzomers weer. Te danken aan een hogedrukgebied met kern boven Centraal-Europa. Waardoor warme lucht uit Zuid-Europa wordt aangevoerd. De Koerse Feesten starten donderdag met veel zon en maxima die richting 25 graden klimmen. Op vrijdag en tijdens het weekend behouden we het zonnig en droog weerbeeld. Met maxima die op zondag met 30 graden flirten. Ook na het weekend zijn de weermodellen zomers warm. En kunnen feestvierders lang van het zomers weerbeeld nagenieten. Na middernacht koelt het sneller af”, aldus Nicolas Roose. We sommen op. Op vrijdag: maximum aantal uren zonneschijn, het kwik haalt 27 graden bij een zwakke bries. Op zaterdag blijft het zomeren boven Waregem, met maxima rond 28 graden, een zwakke bries en een hoge UV-index. Voldoende smeren dus. Zondag flirt met de tropische grens van 30 graden. Ook op deze dag moet je voldoende smeren. Maandag, op de Jaarmarkt, halen de maxima in de namiddag 30 graden. We herhalen het nog eens: voldoende smeren. Het weerbericht voor de hoogmis van de paardenrennen op Waregem Koerse op dinsdag 27 augustus volgt later. Want de weermodellen zijn nog onzeker.