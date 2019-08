Waregem Koerse Feesten: hulpverlening in Het Pand Peter Lanssens

22 augustus 2019

12u00 2

Wie zich tijdens de Koerse Feesten niet goed voelt, zich blesseert na bijvoorbeeld een val of bijvoorbeeld last heeft van een wespensteek, hoeft niet de dienst 112 te bellen. Het Rode en Vlaamse Kruis zijn permanent aanwezig op het meerdaagse evenement in het stadscentrum. Het Rode en Vlaamse Kruis zijn tot en met woensdag 28 augustus afwisselend paraat in een winkelpand in winkelgalerij Het Pand. Wie de hulpverleners dringend nodig heeft als er zich iets voordoet: tel. 0479/49.47.45 voor het Rode Kruis of tel. 0472/69.00.90 voor het Vlaamse Kruis. De hulpverleners zijn in Het Pand op donderdag 22 augustus van 18 tot 23 uur, op vrijdag 23 augustus van 15 tot 24 uur, op zaterdag 24 augustus van 15 tot 2 uur, op zondag 25 augustus van 15 tot 1 uur, op maandag 26 augustus van 15 tot 2 uur, op dinsdag 27 augustus van 15 tot 3 uur en op woensdag 28 augustus van 14.30 tot 20 uur.