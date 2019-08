Waregem Koerse Feesten: cafés op Markt mooi aangekleed Peter Lanssens

22 augustus 2019

Geen Koerse Feesten zonder plezier in (en vooral op de terrassen van) de cafés op de Markt, aan de kant van het park Casier. “De aankleding is dit jaar extra mooi”, zegt Alexander Leroy van café Markt 28. Er is iedere avond vanaf 21 uur muziek buiten. Niet vroeger, om de Koerse Foor op de Markt niet te storen. Er zijn twee uniforme muziekzones. De eerste omvat cafés Tommy’s, Markt 28, Bar Choque en De Gilde. De tweede omvat Bridge, De Klauwaert en ’t Labierint. De beats van de eerste muziekzone weerklinken ’s avonds ook door de luidsprekers van de foorkramen, om voor extra sfeer te zorgen. Komende zondag gaat nog verder, want dan draaien àlle cafés en àlle forains van bijvoorbeeld ook topattracties G-Force en Deca Dance dezelfde muziek. Ambiance verzekerd.