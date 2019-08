Waregem Koerse Feesten: bouw stad van de toekomst op De Kleinste Steeple Peter Lanssens

22 augustus 2019

12u01 0 Waregem Het internationaal straat- en circustheater De Kleinste Steeple, op zaterdag 24 augustus in het park Casier, verrast. Deze keer kan je tussen alle voorstellingen door mee aan een stad van de toekomst bouwen. “Er wordt met karton gewerkt, als basis”, vertelt organisator Joost Van de Kerkhove.

“Iedereen kan in zeven stappen, we gaan onder meer snijden en kleven, zijn eigen huis bouwen. De honderden kartonnen dozen worden nadien tot een inventieve stad gestapeld. Waar duurzaamheid, groei en een simpele glimlach centraal staan. Alle verenigingen en vrijwilligers boetseren mee, onder impuls van CC De Schakel. Je kan op verschillende standen terecht, om te bouwen”, aldus Joost Van de Kerkhove. De Kleinste Steeple mikt op zo’n 5.000 bezoekers. Dat komt zeker goed, want het vanaf 13.30 uur gratis toegankelijke straat- en circustheater staat weer bol van de topvoorstellingen. Zo stelt Las Bobinas uit Zulte exclusief voor De Kleinste Steeple een dertig minuten durend indrukwekkend circuscabaret samen. “Door tien professionele en internationale acrobaten gemaakt, niet te missen”, zegt Joost Van de Kerkhove. Ook leuk zijn onder meer de sierlijk dansende opblaaspoepen van het Franse Compagnie De Danse Didier Théron en de reuzeduiven van Circii – The Pigeons. Er is verder tal van randanimatie. Zo komen stand-up comedians Piv Huvluv en Han Solo plaatjes draaien. Tot slot en nieuw: er zijn heel veel ‘walking acts’ om de mensen te plezieren. Alle info staat op www.waregem.be/koersefeesten.