Waregem Koerse Feesten: 51.000 herbruikbare bekers tegen afvalberg in park Casier Steeds meer aandacht voor duurzaamheid op festiviteiten Peter Lanssens

23 augustus 2019

09u27 0 Waregem Bar-bistro Baron Casier is voor het eerst verantwoordelijk voor de catering in het park Casier, tijdens de Koerse Feesten. Concreet betekent dat ook dat er voor het eerst 51.000 herbruikbare Ecocup bekers worden ingezet. “Zodat je geen zee van plastic bekers meer op de grond hebt”, zegt Serge Kints.

Herbruikbare bekers zijn niet nieuw op de Waregem Koerse Feesten. Zo gebruiken de horecabazen ze al enkele jaren. Wel nieuw is dat er nu ook herbruikbare bekers zijn op het straat- en circustheater De Kleinste Steeple, het festival Waregem Koerse Music en multicultureel wereldfestival Mabatobato. De kunststof Ecocup bekers zijn sterk en krasbestendig. Het systeem kort uitgelegd: wie een pintje van 2,50 euro koopt in een bar in het park Casier, betaalt eenmalig 1,50 euro waarborg voor de Ecocup beker. Waarna je de beker de hele feesten door in het park Casier – op zaterdag, zondag en maandag – kan hergebruiken. “Neem je beker tijdens de feesten gerust mee naar huis om die de dag nadien te hergebruiken”, zegt Serge Kints van bar-bistro Baron Casier. “Maar het is wel zo dat we alle bekers op het einde van de feesten terug willen. De deadline is tijdens de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 augustus om 3 uur, want dan stoppen de festiviteiten in het park Casier. Wie een beker inlevert, krijgt de waarborg van 1,50 euro terug. We werken in de bars met aangepaste kassa’s, dus dat moet vlot gaan. Zo hebben we aan de hoofdingang van het park aan de kant Stationsstraat een speciaal refund punt.”

Jongeren zijn die herbruikbare bekers al gewoon. Voor de oudere generaties wordt het een beetje aanpassen, maar dat loopt wel los. Serge Kints van bar-bistro Baron Casier

Even wennen

Verwachten ze niet veel commentaar? “Jongeren zijn die herbruikbare bekers al gewoon”, zegt Serge Kints. “Zo worden ze al ingezet op festivals zoals We Can Dance in Zeebrugge en Kamping Kitsch in Kortrijk. Voor de oudere generaties wordt het een beetje aanpassen, maar dat loopt wel los.” Dat vindt ook burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V): “Het wordt wennen omdat het een andere manier van werken is, maar ik verwacht weinig opmerkingen. Trouwens: vanaf volgend jaar zal het sowieso verplicht zijn om overal hebruikbare bekers te gebruiken, ook tijdens Waregem Koerse zelf in de Gaverbeekhippodroom. Tot slot met de verwachte hitte: er is gratis water beschikbaar in het park.”

Primus pils

Ook nieuw is dat bar-bistro Baron Casier voor de catering instaat tijdens De Kleinste Steeple, Waregem Koerse Music en Mabatobato. Er is een samenwerking met brouwerij Haacht op dat vlak. Wat betekent dat wie een pils wil in het park Casier, nu Primus moet drinken. “We weten dat veel Waregemnaren meer ‘Stella minded’ zijn, maar Primus is ook een goed bier”, zegt Kints. “We werken enkel met gekoeld tankbier, waar geen CO2 op zit. Puur bier en altijd goed, je krijgt er geen hoofdpijn van. Wat we ook aanbieden: Mystic Krieken, witte wijn, rosé, cava en Casa Coller brut rosé spumante. Er is ook frisdrank. En tijdens De Kleinste Steeple, toch een familiedag, serveren we Super 8 Flandrien als zwaarder biertje. Verder voorzien in de tenten aan het kasteel: cocktails Cuba Libre, Bellini en Bombay Sapphire Gin. We hebben aangepaste herbruikbare bekers voor bier, frisdrank, wijn, cava en sterke dranken”, aldus Serge Kints. Tot slot en ook nieuw: na Waregem Koerse Music op zaterdag en maandag is er telkens een ‘closing party @ terras Baron Casier’. Waarbij er in de tenten bij de bar-bistro telkens tot 3 uur kan gefeest worden.