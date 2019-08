Waregem Koerse Feesten: 35 camera’s waken: “We zien nu alle opstootjes” Peter Lanssens

22 augustus 2019

12u03 3 Waregem Er is nieuwe camerabewaking in het stadscentrum. De 35 camera’s worden voor het eerst in gebruik genomen tijdens de Koerse Feesten. Er waren nog nooit grote problemen tijdens de feesten, maar veiligheid boven alles. “De politie kan nu alle opstootjes meteen detecteren en oplossen”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). De permanente camera’s kostten 300.000 euro.

De inwoners van Waregem zullen ze wellicht al opgemerkt hebben: er hangen op tal van locaties nieuwe camera’s in het stadscentrum. Ze blijven permanent. En dat is nodig, volgens de burgemeester: “We huurden de voorbije jaren altijd tijdelijke camera’s op de Koerse Feesten. Maar de kwaliteit van de beelden was niet zo goed”, zegt Kurt Vanryckeghem. “De nieuwe camera’s zijn wel top. Zo kan je om een voorbeeld te geven van de hoek aan café ’t Labierint tot 150 meter verder in de Stationsstraat perfect op een nummerplaat inzoomen en lezen. Het is verder een slim systeem. Als er bijvoorbeeld een diefstal van een fiets is, kunnen we de camerabewaking zo instellen om op alle fietsen in te zoomen. Er waren nog nooit zware incidenten op de Koerse Feesten. Maar dat betekent niet dat we daarom niets moeten doen. Dankzij de nieuwe camera’s kunnen we bij het minste opstootje er voor zorgen dat er binnen de minuut een patrouille ter plaatse is om het voorval in de kiem te smoren. En als er een grote volkstoeloop is, bijvoorbeeld tijdens het festival Waregem Koerse Music in het park Casier, kunnen we dankzij de camerabewaking snel beslissen of het park al dan dicht moet wegens te veel mensen. De camera’s zijn ook nuttig bij ongevallen, om de omstandigheden duidelijk in kaart te brengen.”

Het is een gesloten cameracircuit waar alleen politie en enkele bevoegde personen toegang tot hebben. De beelden worden telkens een maand bewaard. Kurt Vanryckeghem

ANPR-camera’s en trajectcontroles

De 35 camera’s bevinden zich op de Markt aan de Keukeldam, de ingang naar het park Casier en de Stationsstraat, op de hoek van de Olm- en de Stationsstraat en in de Stationsstraat aan de ingang naar het park Casier. In het park zelf hangen er aan het kasteel en het plein voor het kasteel, aan de openbare toiletten en aan de ingangen bij de Marcel Windelsstraat en de Keukeldam. Nog meer camera’s bevinden zich op het kruispunt van de Hol- en Schakelstraat, aan de bib in de Zuiderlaan, op parking De Treffer, aan de rotonde Leeuwkestraat, op het kruispunt van de Zuiderlaan en Meersstraat en op de rotonde met de Verbindingsweg, op de rotonde Noorderlaan en Olmstraat en op de Zuiderpromenade. “De camera’s zullen niet enkel nuttig zijn tijdens de Koerse Feesten”, vertelt burgemeester Kurt Vanryckeghem verder. “Ook tijdens andere evenementen zoals voetbalwedstrijden in het Regenboogstadion, braderieën en de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen zal er sneller en gerichter kunnen opgetreden worden, als er iets fout loopt. Deze nieuwe technologieën helpen en ondersteunen de politiemensen in hun preventieve en repressieve taken. Het is een gesloten cameracircuit waar alleen politie en enkele bevoegde personen toegang tot hebben. De beelden worden telkens een maand bewaard. In hetzelfde circuit zitten trouwens ook de al bestaande camera’s, de ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning, red.) nabij de autosnelweg E17 en de trajectcontroles (in de Desselgemse- en in de Wortegemseweg, red.).”