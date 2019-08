Waregem Koerse: dames met hoeden strijden voor juweel van 10.000 euro Peter Lanssens

26 augustus 2019

09u41 1 Waregem Geen Waregem Koerse zonder dames met hoeden. Zij strijden voor de negentiende Hat Trophy van industriebouwer Willy Naessens. Hoofdprijs is een halsketting, speciaal ontworpen en geschonken door juwelier-edelsmid Bourgois uit Waregem.

Verder te winnen: een voucher van 1.000 euro voor een Club Med-reis naar keuze van Xperience Travellounge en een tweedaagse all-in busreis inclusief gastronomisch arrangement in Le Sanglier des Ardennes bij Wout Bru, van Rantour Travel Center. Willy Naessens zelf geeft 5.000 euro aan reischeques aan de winnaressen, om te schenken aan een goed doel van hun keuze. Zetelen in de jury dit jaar: danser Davy Brocatus, winnares van vorig jaar Steffi Van der Linden, Miss België Elena Castro Suarez, hoedenexpert Kristine Vanden Bulcke, nieuwsanker Catherine Moerkerke, ex-Miss België Virginie Claes en ontwerper Edouard Vermeulen. Zanger Christoff zet na de koersen de tent van Willy Naessens op het middenplein in vuur en vlam. Tot slot: Willy Naessens schenkt de opbrengst van de champagne- en oesterverkoop aan Sofhea. Die stichting bouwt een navelstrengbloedbank uit. Om zo meer stamceltransplantaties voor mensen met vaak levensbedreigende bloedziekten te bekomen.