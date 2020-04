Waregem Koerse compleet afgelast: geen paardenkoersen op 1 september Pieterjan Neirynck

16 april 2020

18u46 0 Waregem Na alle randevenementen van de Waregem Koerse Feesten sneuvelen ook de jaarlijkse paardenrennen op 1 september. Dat hebben het Waregemse stadsbestuur en de Koninklijke Waregemse Koersvereniging donderdagavond beslist.

Woensdagavond raakte al bekend dat de Nationale Veiligheidsraad alle massa-evenementen tot en met 31 augustus verbiedt. Daarmee was het lot van de feestweek in het centrum van Waregem meteen bezegeld. Over de hoogdag van de Waregem Koerse Feesten, de koersdag op de Gaverbeekhippodroom, was er nog wat onduidelijkheid. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) gaf nochtans een negatief advies. “Het evenement mag in principe doorgaan, maar dat lijkt me erg onverantwoord”, zei hij. Nu heeft de Koninklijke Waregemse Koersvereniging dus alsnog de moeilijke beslissing genomen.