Waregem is kandidaat Warme Stad Peter Lanssens

15 juli 2019

09u22 0

Waregem is kandidaat Warme Stad. Dat is een initiatief van het fonds Ga voor Geluk, het Vlaams instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s. Warme Stad wordt na proefprojecten in Brugge, Genk, Gent, Leuven en Turnhout in heel Vlaanderen uitgerold. De bedoeling is om als Warme Stad maximaal in te zetten op de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Door een beleid rond mentaal welbevinden te ontwikkelen. Het past in de strategie van de Vlaamse overheid om ieder kind en iedere jongere te helpen zich goed in zijn vel te voelen, om zo geestelijke gezondheidsproblemen en erger te voorkomen. Een Warme Stad is een stad waar mensen goed voor zichzelf en voor anderen zorgen. De geselecteerde steden en gemeenten worden op maandag 19 augustus bekendgemaakt. Info over het initiatief nalezen kan op www.waremstad.be.