Waregem investeert 5 miljoen euro in sport: van kunstgrasvelden tot nieuwe kleedkamers voor Racing en een nieuwe cafetaria voor de schietstand

19 december 2019

in sport. We zetten de belangrijkste investeringen even op een rijtje. Waregem investeert de komende zes jaar zo’n 5 miljoen euroin sport. We zetten de belangrijkste investeringen even op een rijtje.

De grootste investering gaat naar vier kunstgrasvelden: de

voetbalclubs in Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie krijgen er één.

Het kunstgrasveld van SV Zulte Waregem is intussen 10 jaar oud en aan

vervanging toe, dat wordt dus ook vernieuwd.

Voetbalclub Racing Waregem krijgt 700.000 euro voor een

nieuwbouw met kleedkamers. De club kampt al jaren met plaatsgebrek en gebruikt

al een tijd containers om het gebrek aan kleedruimte op te vangen.

De burelen van de sportdienst, die zich nu op twee verschillende

plekken bevinden in De Treffer, worden verhuisd. De stad wil graag kantoren huren

aan de achterkant van de sfeertribune van SV Zulte Waregem. “Dat is een ideale

locatie voor onze sportdienst, vlakbij de Treffer en de sportterreinen bij de

Stadionvijvers”, zegt schepen van sport Kristof Chanterie (CD&V). De ene

locatie waar de sportdienst nu zit, aan de kant van de Meersstraat, wordt

afgebroken, omdat daar een groene toegang naar het stadscentrum wordt gecreëerd.

De andere locatie waar de sportdienst nu zit, zal gebruikt kunnen worden door

sportverenigingen als vergaderruimte- iets waar veel vraag naar is- en als

lokalen voor kaartersclubs en schaakclub. De stad voorziet 500.000 euro.

Er wordt ook 500.000 euro opzij gezet voor diverse werken in

het zwembad. Er wordt met dat geld ook een nieuw systeem aangekocht voor

toegangscontrole.

De lange brug, die het jeugdcentrum met het Regenboogstadion

verbindt, wordt vernieuwd. De stad maakt daar 250.000 euro voor vrij. “Die brug

werd in 1957 gebouwd naar aanleiding van het WK wielrennen”, zegt Chanterie. “De

brug wordt nu heel frequent gebruikt door supporters die aan het jeugdcentrum

parkeren en naar het stadion trekken. We willen de brug dan ook graag onderhouden

zoals het moet.”

De schietstand in Beveren-Leie krijgt 75.000 euro om de

cafetaria uit te breiden. Die barst flink uit zijn voegen: met een 1000-tal

leden is de schietclub een van de grootste van onze provincie.

Er wordt een budget van 550.000 euro vrijgemaakt voor

algemene investering en werken in terreinen en gebouwen sport. Afhankelijk van de noden die zich voordoen de

komende jaren, wordt nog bepaald waar dat geld voor wordt ingezet.

Tot slot staan ook nog twee studies gepland waar telkens

100.000 euro voor wordt voorzien deze legislatuur. Enerzijds wordt onderzocht

waar er een nieuwe competitiesporthal zou kunnen komen in deelgemeente Waregem,

en hoe die er dan best uitziet. De nood aan extra sportinfrastructuur is groot

in Waregem, zegt Chanterie. “Volgende legislatuur willen we dan effectief werk

maken van de realisatie ervan.”

De tweede studie zal vorm geven aan de toekomstplannen om petanqueclub

Boulodroom onder te brengen aan ’t Gaverke, op de plek waar nu nog de

brandweerkazerne is. Boulodroom zit nu onder de boulevard van het Pand, maar

die zou op termijn moeten verdwijnen in het kader van de vernieuwingswerken daar.